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  • Яя Туре разочарован расформированием группы по борьбе с расизмом

Яя Туре разочарован расформированием группы по борьбе с расизмом

27 сентября 2016, 12:42
19

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что разочарован решением ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом.

«Когда ФИФА попросила меня помочь в борьбе с расизмом, мне не пришлось думать дважды. Я сталкивался с проявлениями расизма всю свою жизнь – и на улицах, и на стадионах. В моей ответственности было помочь решить эту проблему. Я хотел, чтобы другие футболисты не столкнулись с тем, с чем столкнулся я.

Я был очень разочарован, когда получил письмо о расформировании группы по борьбе с расизмом. Не понимаю, зачем останавливаться после всей работы, которая была проделана. ФИФА решила остановиться на достигнутом накануне чемпионата мира в России? В этом нет никакой логики.

Моя единственная надежда состоит в том, что в ФИФА задумаются над этим. Если они не изменят своего решения, пострадают футболисты и болельщики», – цитирует Яя Туре его официальный сайт.

Источник: Бомбардир.ру
Манчестер Сити Туре Яя
Комментарии (19)
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sciline10
1474971552
да всем насрать, это скорее надуманная проблемы, чтобы людей отвлекать от более глобальных проблем. Ну показали пару раз тебе банан, зачем плакать? Будь мужиком и проблемы расизма некоим образом не будут тебе мешать.
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GoldPlayFIFARus9
1474972088
Блин,этот расист нигер,уже за*бал по самые некуда.Удивительно что он эту херню ещё не несёт когда ему не дают приз как лучшего игрока Африки.
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Asbjorn
1474973050
Назначить Ди Каньо главой по борьбе с черным расизмом
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Kulima
1474973548
Мда, судя по комментам-культура так и прет из людей...
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zra78
1474973563
Этот всё с расизмом борется,а сам расист
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FanatSerj
1474974183
Да России то как раз похер на этих негров, они у нас не приживаются в больших количествах, мерзнут видно ))
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ЦСКА 3011
1474975315
такой мудак..
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Zeff
1474976199
Яя Туре - НЕГР.
Ответить
ALASTOR
1474978749
Пожалуйста, Яя, надо бороться с черным расизмом в Зимбабве))
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veselyi87
1474980418
Яя Туре: "Разбил расистское зеркало в ванной, оно мне каждое утро негра показывает!"
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