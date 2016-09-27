Яя Туре разочарован расформированием группы по борьбе с расизмом

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что разочарован решением ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом.

«Когда ФИФА попросила меня помочь в борьбе с расизмом, мне не пришлось думать дважды. Я сталкивался с проявлениями расизма всю свою жизнь – и на улицах, и на стадионах. В моей ответственности было помочь решить эту проблему. Я хотел, чтобы другие футболисты не столкнулись с тем, с чем столкнулся я.

Я был очень разочарован, когда получил письмо о расформировании группы по борьбе с расизмом. Не понимаю, зачем останавливаться после всей работы, которая была проделана. ФИФА решила остановиться на достигнутом накануне чемпионата мира в России? В этом нет никакой логики.

Моя единственная надежда состоит в том, что в ФИФА задумаются над этим. Если они не изменят своего решения, пострадают футболисты и болельщики», – цитирует Яя Туре его официальный сайт.