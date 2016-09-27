Месси: «Я всегда восхищался тобой, Тотти»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил с днем рождения форварда «Ромы» Франческо Тотти, которому сегодня исполняется 40 лет.

«Привет, Франческо. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Надеюсь, ты чудесно проведешь сегодняшний день.

Я всегда восхищался тобой, особенно после того дня, когда мы впервые встретились. Надеюсь, что этот сезон будет для тебя не последним. Крепко обнимаю», – сообщил Месси.