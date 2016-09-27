Месси: «Я всегда восхищался тобой, Тотти»

Император!
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил с днем рождения форварда «Ромы» Франческо Тотти, которому сегодня исполняется 40 лет.
«Привет, Франческо. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Надеюсь, ты чудесно проведешь сегодняшний день.
Я всегда восхищался тобой, особенно после того дня, когда мы впервые встретились. Надеюсь, что этот сезон будет для тебя не последним. Крепко обнимаю», – сообщил Месси.
Leo Messi deseando un feliz 40 cumpleaños a Francesco Totti #happyBirthdayTotti pic.twitter.com/8PZFH0mjqm— Guillem Balague (@GuillemBalague) 27 сентября 2016 г.