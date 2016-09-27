Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси: «Я всегда восхищался тобой, Тотти»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил с днем рождения форварда «Ромы» Франческо Тотти, которому сегодня исполняется 40 лет.

    «Привет, Франческо. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Надеюсь, ты чудесно проведешь сегодняшний день.

    Я всегда восхищался тобой, особенно после того дня, когда мы впервые встретились. Надеюсь, что этот сезон будет для тебя не последним. Крепко обнимаю», – сообщил Месси.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2016 12:19
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      _Totti_10_ 28 сентября 2016, 18:04

      Император!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 27 сентября 2016, 19:06

      с днем рождения, игрок моего детства)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 27 сентября 2016, 17:40

      Легенда поздравил легенду!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 27 сентября 2016, 12:49

      хорошо сказано!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11