Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Браво: «Я оказался в очень большом клубе»

    Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво рассказал о том, как ему играется в новом клубе.

    – Что вам понравилось в Манчестере больше всего за этот непродолжительный период?

    – Очень многое! Прежде всего тут делают все возможное, чтобы я чувствовал себя как дома, как можно быстрее освоился в новой стране и новой команде. Я оказался в очень большом клубе, это чувствуется сразу, когда видишь наш стадион, когда осознаешь, сколько болельщиков у «Сити» по всему миру.

    Что касается непосредственно футбола, я очень доволен – мы показываем хорошую игру, в команде налажено отличное взаимопонимание. Многие клубы стараются копировать наш стиль, хотя мы только начали так играть. Следовательно, и тренерский штаб, и футболисты отлично делают свою работу. Игроки вообще очень быстро осваивают идеи нашего тренера. В общем, все это меня очень радует, и мне здесь хорошо.

    – Будучи вратарем вы здорово умеете играть ногами. В чем секрет успеха?

    – Думаю, все началось еще в детстве. Я всегда хорошо бил по мячу, очень любил играть на разных позициях и чередовать их – от вратаря до нападающего и наоборот. Когда мне было десять, я решил сосредоточиться на вратарской роли, но подход к делу остался тем же.

    Я все время стараюсь совершенствовать игру ногами, поскольку это нерядовой навык для кипера. Однако в современном футболе он очень важен. Вратарь должен уметь очень многое помимо обычных сэйвов.

    – Радует ли вас перспектива возвращения на «Камп Ноу» в составе «Сити»?

    – Конечно, да. Точно так же себя чувствовал, когда в составе «Барселоны» играл против «Сосьедада». Это были особенные матчи, в голове проносятся сотни разных мыслей. Это неординарное событие, и я снова испытаю те же эмоции. Надеюсь, матч сложится для нас хорошо.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2016 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Зубастик-Рон 27 сентября 2016, 12:27

      В большом арабском мешке ты оказался а не в большом клубе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11