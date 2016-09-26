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    Алдонин: «Кокорин знает, в чем прибавить, чтобы вернуться в сборную»

    Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин поделился мнением об игроках, вызванных в национальную команду на товарищеский матч против Коста-Рики. Напомним, в их число не попал Александр Кокорин.

    «Черчесов не так давно занял пост главного тренера национальной команды. Конечно, он хочет посмотреть разных футболистов, попробовать всевозможные комбинации, понять, как они реагируют на свое пребывание в команде.

    Но перед наставником сборной стоит непростая задача, так как предстоит работать на перспективу, готовить команду к чемпионату мира-2018, а не жить сегодняшним днем. Поэтому сейчас сложно говорить о том, является ли нынешний состав оптимальным.

    Думаю, он еще будет меняться, и немало футболистов пройдет через сборную за эти два года.

    Наверняка Кокорин, который в последнее время не показывает высоких результатов, знает, в чем именно ему необходимо прибавить, чтобы снова оказаться в сборной. Для тех игроков, которые не вошли в нынешний состав, это должно стать стимулом для усовершенствования своих действий», – сказал Алдонин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2016 20:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      какой-то-тип 26 сентября 2016, 23:15

      По-моему, Кокорин просто будет ждать истечения выгодного контракта

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 26 сентября 2016, 21:13

      в чем прибавить? еще больше шампанского?? или вискарика с коньячком надо добавить?

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 сентября 2016, 20:45

      ему просто не в чем больше прибавлять он футболер распиаренный

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