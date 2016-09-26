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    Алонсо: «Можно не соглашаться с философией Симеоне, но он – супертренер»

    Хавбек «Баварии» Хаби Алонсо в преддверии встречи второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Атлетико» высказал мнение о наставнике «матрасников» Диего Симеоне. Напомним, матч состоится в среду, 28 сентября, и начнется в 21:45 мск.

    «Впечатляет то, что Симеоне успел сделать в «Атлетико» за небольшой, по сути, промежуток времени. Он ввел мадридскую команду в элиту европейского футбола. Он имеет харизму и способности быть лидером с игроками и болельщиками.

    Работать с Симеоне для меня уже поздновато. Я восхищаюсь им, уважаю и ценю все, что он сделал. Я хотел бы поближе познакомиться с методами его работы. У него своя философия футбола, и вы можете с ней не соглашаться, но он – супертренер», – сказал Алонсо.

    Источник: Marca

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    26.09.2016 12:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 сентября 2016, 14:42

      Просто Да

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