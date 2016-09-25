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Кротов: «Спартак» – самая выделяющаяся команда в РФПЛ»

25 сентября 2016, 12:40
12

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, что форвард выступал за красно-белых с 2012 по 2015 год.

«Хочу показать свою состоятельность футбольную, доказать, что я чего-то стою. Будет принципиальная игра. Они сейчас поймали кураж, у них идет игра, неплохо они смотрятся и по праву на первом месте идут. Думаю, сейчас «Спартак» – самая выделяющаяся команда в чемпионате.

Демонстрирует ли команда при Массимо Каррере спартаковский стиль? Какие-то проблески есть, да. Но, думаю, это уже давно исчезло. Более другая игра сейчас у них. Надо настроиться очень серьезно, бороться, много прессинговать, чтобы не давать играть им в свой футбол.

Кому хочу передать особенный привет в «Спартаке»? Промесу, Глушакову, Макееву, всем. Там все мои друзья. Передаю привет им. Вы у нас попляшете! (Смеется.)», — заявил Кротов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Кротов Вячеслав
Комментарии (12)
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Тraumtanzеr
1474796792
Попляшем, Слава. На могиле уфы.
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oyabun
1474797324
Раздухарился то! Гонор свой и боевой дух надо было показывать в Спартаке, когда давали шанс. А теперь чего кулаками махать? А вообще очень жаль, что подобные воспитанники Академии Спартака не усиливают родной клуб, а пополняют команды соперников. Не для того вас обучали, ребята! Растите в мастерстве и возращайтесь в родные пенаты.
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Архипелаг Гуляк
1474798225
Спартак самая выделяющаяся порванным анусом команда.
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ERNI99
1474798635
Спартак самая удобная команда для УФЫ!
Ответить
Диктор
1474798837
Думаю Уфа спокойно проходимая для Спартака команда.Так что никто не сомневается в победе.
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nik55
1474804357
хоть один не обсирает свой бывший клуб
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1474810888
пружина разжалась..
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