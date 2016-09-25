Кротов: «Спартак» – самая выделяющаяся команда в РФПЛ»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, что форвард выступал за красно-белых с 2012 по 2015 год.

«Хочу показать свою состоятельность футбольную, доказать, что я чего-то стою. Будет принципиальная игра. Они сейчас поймали кураж, у них идет игра, неплохо они смотрятся и по праву на первом месте идут. Думаю, сейчас «Спартак» – самая выделяющаяся команда в чемпионате.

Демонстрирует ли команда при Массимо Каррере спартаковский стиль? Какие-то проблески есть, да. Но, думаю, это уже давно исчезло. Более другая игра сейчас у них. Надо настроиться очень серьезно, бороться, много прессинговать, чтобы не давать играть им в свой футбол.

Кому хочу передать особенный привет в «Спартаке»? Промесу, Глушакову, Макееву, всем. Там все мои друзья. Передаю привет им. Вы у нас попляшете! (Смеется.)», — заявил Кротов.