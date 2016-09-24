Во время игры «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» на поле появился «второй Ибрагимович»

Забавный инцидент произошел во время поединка шестого тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» (4:1). В один из моментов на поле появился человек, очень похожий на Златана Ибрагимовича. Болельщик с аналогичной прической и растительностью на лице выбежал на газон, намереваясь пообщаться со своим кумиром, однако практически сразу же был пойман стюардами, при помощи которых и покинул поле.

twit text — ➊AlexCam ⏩ (@1alexcam) 24 сентября 2016 г.