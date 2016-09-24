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    Во время игры «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» на поле появился «второй Ибрагимович»

    Забавный инцидент произошел во время поединка шестого тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» (4:1). В один из моментов на поле появился человек, очень похожий на Златана Ибрагимовича. Болельщик с аналогичной прической и растительностью на лице выбежал на газон, намереваясь пообщаться со своим кумиром, однако практически сразу же был пойман стюардами, при помощи которых и покинул поле.

    Источник: Twitter

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    24.09.2016 17:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 сентября 2016, 20:54

      Этот взгляд стюарда на заднем плане)) такой напряг))

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 25 сентября 2016, 19:40

      ...неплохой тандем будет в мю...братья ибрагимовичи!....ну а чем они хуже комбаровых?

      0
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      Рейтинг: +19

      СТАЛКЕР7 25 сентября 2016, 14:47

      надо было говорить братуха, близнец, тогда бы в первые ряды посадили его

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > СТАЛКЕР7 25 сентября 2016, 16:38

      Как в "Золотом теленке" , встретились два сына лейтенанта Шмидта " Вася, узнаешь брата Колю"

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 25 сентября 2016, 06:22

      Это был настоящий Ибра, а играл двойник :)

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 сентября 2016, 06:10

      Срочно зачислить в штат МЮ и выпускать сразу обоих. Пускай у защитников соперника двоится в глазах и кружится голова.

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 сентября 2016, 21:29

      реально похож, сукин сын!

      -1
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 24 сентября 2016, 20:04

      Братан... кричал он Ибре

      0
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      Рейтинг: +107

      nikita08 24 сентября 2016, 18:13

      пративный

      2
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 24 сентября 2016, 18:05

      это Суботич вообще-то

      1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 24 сентября 2016, 17:52

      Это был настоящий златан

      2
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