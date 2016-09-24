Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кевин-Принс Боатенг: «В молодости я тратил деньги на автомобили, одежду, дискотеки»

    Хавбек «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг признался, что в молодости слава и деньги застилали ему глаза. По словам ганца, он совершал необдуманные поступки, что повлекло за собой спад в карьере.

    «Деньги и слава не поддаются контролю, они приходят внезапно, и мы обязаны научиться справляться с ними. Когда мне было 20 лет, рядом не оказалось тех людей, которые бы мне помогли. Я приехал в Лондон (в 2007 году футболист перебрался из «Герты» в «Тоттенхэм»), зарабатывал деньги и тратил их на автомобили, одежду, дискотеки... Я сделал много ненужного и в итоге оказался на трибуне, перестал играть. Это длилось год. Однажды я посмотрел на себя в зеркало и решил остановиться, потому что вечно в футбол играть не буду. Я понял, что должен вести себя как подобает профессионалу», – сказал Боатенг.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2016 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 19:03

      Ага, и перестал покупать автомобили и одежду?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11