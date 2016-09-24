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    Газзаев: «Некрасиво, когда два кандидата снимают кандидатуры на выборах в пользу третьего»

    Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу своего оппонента Виталия Мутко на выборах президента РФС. По его мнению, главы РФПЛ и ФНЛ – Сергей Прядкин и Игорь Ефремов соответственно – поступили некрасиво, сняв в последний момент свои кандидатуры в пользу действующего президента.

    «Я вас поздравляю. Но остаюсь при своем мнении. Некрасиво, когда два кандидата снимают кандидатуры на выборах в пользу третьего.

    «Стратегия-2030» – это фикция и профанация. Кто ее составлял? Честные выборы или нечестные – вы сами все видели. Мы не сомневаемся, что инфраструктура будет на высоком уровне. Но как можно прогнозировать результаты?

    О том, что Прядкин и Ефремов снимутся, знал еще до их выступления на выборах. Мне непонятны выступления всех трех других кандидатов», – сказал Газзаев.

    Источник: Sports.ru

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    24.09.2016 12:49
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 24 сентября 2016, 16:30

      Мутко опять мутканул!!!

      0
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 24 сентября 2016, 16:22

      ещё 4 года ГОЛОВНОЙ БОЛИ !!!! Как же эта подковёрная игра ДОСТАЛА !

      2
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      Рейтинг: +988

      опус 2 24 сентября 2016, 15:17

      Когда Газзаев в футбол играл ,Мутко в ленинградском комсомоле осваивал методы номенклатурной, подковёрной борьбы !Так что,организация выборов для него,можно сказать,дипломная работа

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 сентября 2016, 14:56

      Я удивлен, что Газзаева еще к выборам допустили. Как это не смогли с ним договориться, видно хватку теряют.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2016, 14:52

      Как во времена коммунистического застоя Политбюро партии постановило и решило сделать демагога Мудко вечным министром и президентом РФС.....уже тошнит от его статей и выступлений (((

      3
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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 24 сентября 2016, 14:48

      Мутко: "Наш девиз, всё на отъебись!"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 14:47

      Некрасиво, но действенно и, главное, вполне законно.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 сентября 2016, 14:38

      Да, там все гуси лапчатые. Один оказался лишним, зато три других при теме. "Были у Вовуси три футбольных гуся"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 24 сентября 2016, 14:37

      ни стыда ни совести... после провального евро мутко и его команда должны были уйти в отставку...

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > alp 24 сентября 2016, 14:49

      Они не могут уйти сами, они государевы люди, ага.

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 24 сентября 2016, 14:32

      Сами себя поизберали, кому надо ручки позолотили и это выборы мля.Это наши российские законы бумажные.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Legioner-05 24 сентября 2016, 14:48

      Ага, надо было как в Гоцатле.

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