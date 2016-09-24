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    Руководство «Зенита» поддерживает Мутко на выборах главы РФС

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов назвал Виталия Мутко наиболее приемлемой кандидатурой на избрание главой РФС.

    «Считаю, что нужно рассматривать этот день во много поворотным, ведь президент избирается на четыре года, а не на год — как раньше. Это срок, в течение которого и домашний чемпионат мира и Евро-2020. Все кандидаты достойны, а мы будем поддерживать Виталия Мутко.

    Он давно вовлечен и хорошо знаком со всеми проблемами спорта в России. Освобождeнный президент — идеальный вариант. С другой стороны, у нас сейчас на этом посту министр спорта, и в этом нет противоречий», – заявил Митрофанов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2016 10:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +430

      andr2112 24 сентября 2016, 17:33

      Свой свояка видит издалека)))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 15:20

      Мутко облечен доверием старших (ну, оооочень старших) товарищей и значит он ещё на многое способен.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 сентября 2016, 14:49

      Одна контора

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 24 сентября 2016, 14:38

      руководство ЗАО повязаны с мутко. всех в топку!

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 24 сентября 2016, 13:53

      медвепуты

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 сентября 2016, 12:54

      рука руку моет что один бездарь что другой

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 сентября 2016, 11:22

      Ещё бы. Я бы удивился обратному. Как же не поддержать своего же выкормыша.

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