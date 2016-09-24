Руководство «Зенита» поддерживает Мутко на выборах главы РФС

Свой свояка видит издалека)))
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов назвал Виталия Мутко наиболее приемлемой кандидатурой на избрание главой РФС.
«Считаю, что нужно рассматривать этот день во много поворотным, ведь президент избирается на четыре года, а не на год — как раньше. Это срок, в течение которого и домашний чемпионат мира и Евро-2020. Все кандидаты достойны, а мы будем поддерживать Виталия Мутко.
Он давно вовлечен и хорошо знаком со всеми проблемами спорта в России. Освобождeнный президент — идеальный вариант. С другой стороны, у нас сейчас на этом посту министр спорта, и в этом нет противоречий», – заявил Митрофанов.