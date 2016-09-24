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    «Спартак» не предлагал Джано продлить контракт

    Полузащитник «Спартака» Джано не исключил, что покинет московский клуб. У футболиста заканчивается контракт и красно-белые пока не предлагали игроку сборной Грузии продлить его.

    «Если честно, мне каждый день звонят и говорят о вариантах из Европы и из российских клубов. Но я взял паузу.

    «Спартак» – мой родной дом, хочу в нем остаться. Но пока не было предложений о продлении контракта. Я давно в команде, и не раз говорил, что если придется уйти, то приоритет – Европа. Все знают, что контракт у меня заканчивается, и за полгода могу вести переговоры. Потому и звонят», – заявил Ананидзе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2016 06:01
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 14:59

      И не надо ему предлагать. Если подсчитать сколько Спартак дал ему за все годы и сколько он Спартаку, то лучше купить звезду с громким именем.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +580

      RusPlan > VVM1964 24 сентября 2016, 20:11

      учитывая то, что еще в начале своего развития он ПОКАЗЫВАЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 24 сентября 2016, 13:59

      Зарплату не меньше 2 лямоов в год и на 5 лет

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 сентября 2016, 13:05

      Вот на кой надо тянуть кота за яйца? В нормальных ситуациях перспективным игрокам предлагают продлить контракт года так за 2... Чтобы была возможность в случае чего успешно продать... Но, нет у нас тянут до последнего...

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 24 сентября 2016, 11:56

      Это будет трансферным провалом Спартака, если Джаник уйдет.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 сентября 2016, 11:28

      Не думаю что Спартак решит расстаться с ним

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 24 сентября 2016, 11:17

      ПРОДЛЯЙТЕ СКОРЕЙ.ТЕРЯЕМ КАДРЫ...НАШ ВРАТАРЬ ТОМУ ПРИМЕР.СТОЯТЬ НЕ КОМУ.А ВРАТОРЯ МОЛОДЁЖНОЙ СБОРНОЙ СЛИЛИ

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 24 сентября 2016, 10:49

      Ждут до конца сезона.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Lamantyn 24 сентября 2016, 10:48

      скорее всего ждут предложений чтоб рассчитать зарплату..) надеюсь сохранят Джано в команде ... многое у него получается и азарт есть..;)

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 сентября 2016, 10:03

      Да ему думаю стоит ему предложить продление контракта,согласен игрок часто подвержен травмам-но как играет когда он в составе-одно загляденье.

      -1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 24 сентября 2016, 09:58

      хороший игрок, нужно его сохранять спартаку

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > ПФК ЦСКА Моscow 24 сентября 2016, 14:39

      да пусть на нервах ему поиграют,а потом он им..

      -1
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