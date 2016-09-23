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    Симонян: «Фернандес сможет сыграть за сборную России против Коста-Рики»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший сегодня российское гражданство, сможет сыграть за сборную России в товарищеском матче против Коста-Рики 9 октября, если его вызовет Станислав Черчесов.

    «В ближайшее время РФС займется процедурными вопросами с бразильской федерацией. До контрольной игры с Коста-Рикой всe это будет решаться. А пригласит ли Станислав Черчесов Марио Фернандеса в сборную на этот матч, будет решать только он», – заявил Симонян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2016 15:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 23 сентября 2016, 18:09

      Блин, почему с таким вниманием нужно подходить к отдельно-взятому игроку? это что Замбротта? или Лизаразю? что с нойштедтером, что с фернандесом ... это обычные средние игроки ... Вон наш Гилерме несколько лет получал гражданство и никто ему в этом не помогал, он его получал для себя ... что за навязывание Фернандеса в нашу сборную? какая разница когда он сможет сыграть за сборную, это прерогатива только лишь Черчесова, может его вообще не вызовут ... Вместо того, чтоб устраивать в сборной проходной двор из иностранцев, лучше б с таким бы рвением поискали талантливых парней в регионах ... вон того же Жиркова из тамбова когда-то выцепили, а сейчас незаменим для сборной даже в свои 33

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      Рейтинг: +102

      Андрей32 23 сентября 2016, 15:48

      Отлично. Ещё пару десятков бразильцев натурализовать, и можно с чистой совестью снова положить болт на молодёжь и эволюционное развитие

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      Рейтинг: +217

      Salamоn > Андрей32 23 сентября 2016, 17:11

      И не говори. То про молодежь твердят,то уже иностранцев им подавай

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