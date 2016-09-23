Симонян: «Фернандес сможет сыграть за сборную России против Коста-Рики»

Блин, почему с таким вниманием нужно подходить к отдельно-взятому игроку? это что Замбротта? или Лизаразю? что с нойштедтером, что с фернандесом ... это обычные средние игроки ... Вон наш Гилерме несколько лет получал гражданство и никто ему в этом не помогал, он его получал для себя ... что за навязывание Фернандеса в нашу сборную? какая разница когда он сможет сыграть за сборную, это прерогатива только лишь Черчесова, может его вообще не вызовут ... Вместо того, чтоб устраивать в сборной проходной двор из иностранцев, лучше б с таким бы рвением поискали талантливых парней в регионах ... вон того же Жиркова из тамбова когда-то выцепили, а сейчас незаменим для сборной даже в свои 33
Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший сегодня российское гражданство, сможет сыграть за сборную России в товарищеском матче против Коста-Рики 9 октября, если его вызовет Станислав Черчесов.
«В ближайшее время РФС займется процедурными вопросами с бразильской федерацией. До контрольной игры с Коста-Рикой всe это будет решаться. А пригласит ли Станислав Черчесов Марио Фернандеса в сборную на этот матч, будет решать только он», – заявил Симонян.