Примера. «Валенсия» обыграла «Алавес» и набрала первые очки

В матче пятого тура Примеры «Валенсия» одолела «Алавес» – 2:1. Счет был открыт благодаря автоголу гостей, автором которого стал Виктор Лагуардиа. Затем «Алавесу» удалось восстановить равновесие усилиями Гаиски Токеро, но реализованный Даниэлем Парехо пенальти в концовке встречи принес валенсийцам победу.

Таким образом, «Валенсия» набрала первые очки и поднялась с последнего места на 18-е. «Алавес» остался на 12-й позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Валенсия – Алавес – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Лагуардиа, 29 (в свои ворота); 1:1 – Токеро , 45; 2:1 – Парехо, 90 (с пенальти).

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