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    Руни: «Не обращаю внимания на слова посторонних, потому что обычно это мусор»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал критику в свой адрес за неудачное начало сезона.

    «Думаю, у меня были такие трудности на протяжении всей карьеры. В последнее время их стало немного больше, но таков футбол.

    Я слушаю своих тренеров, одноклубников и людей из своего окружения, но я не слушаю посторонних, потому что их слова обычно оказываются мусором.

    Мне нужно сосредоточиться, тяжело работать – я делал это на протяжении всей карьеры. Я трудился и старался делать все для команды.

    Я могу играть на разных позициях, но тренер ясно дал понять, что я буду выступать либо впереди, либо на месте десятого номера. Так он видит», – сказал Руни.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.09.2016 22:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 04:07

      И правильно делаешь!

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