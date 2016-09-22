Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дэнни Мерфи: «Мне доподлинно известно, что Моуринью очень хотел работать в «Ливерпуле»

    Бывший игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи рассказал о том, что Жозе Моуринью мог стать главным тренером мерсисайдцев.

    «Как ни странно, однажды я чуть не оказался в команде Моуринью. Когда в «Ливерпуль» пришел Бенитес, выбирали между ним и Моуринью. Мне это известно доподлинно. Моуринью очень хотел эту работу.

    Но «Ливерпуль» выбрал Бенитеса, потому что он только что выиграл испанскую лигу и Кубок УЕФА с «Валенсией». Руквовдство подумало, что это более надежный вариант, чем кто-то, кто работал только в Португалии на тот момент.

    Я знаю, что Моуринью был очень разочарован. Я тоже был расстроен, потому что Бенитес не видел меня в составе. Я огорчился, потому что Моуринью, возможно, оставил бы меня в клубе!», – сказал Мерфи.

    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2016 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 22 сентября 2016, 22:48

      Хотеть не вредно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11