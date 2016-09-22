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    Виталий Денисов: «Безусловно, российский чемпионат сильнее украинского»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением о своих сильных и слабых качествах, а также рассказал, против каких соперников ему было тяжелее всего играть.

    — Какие сильные и слабые стороны в своей игре вы могли бы выделить?

    — Уровень моей игры могут оценивать мои тренеры, но не я сам. Я стараюсь выкладываться на тренировках и на поле ради того, чтобы показать максимальный результат.

    — Против кого из футболистов играть тяжелее всего?

    — На Украине мне запомнились бразильцы Дуглас Коста и Виллиан — безумно техничные ребята. В России — Халк. Мощный атлетичный игрок, футболист мирового уровня. Из тех, кто выступает в РФПЛ сейчас, очень неудобный соперник Тимофей Калачев.

    — Чемпионат России по своему уровню сильно отличается от украинского?

    — Безусловно, российское первенство сильнее. Но не стоит недооценивать и украинский чемпионат — там выступают хорошие ребята добротного уровня.

    Источник: Известия

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    22.09.2016 12:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 14:16

      Чемпионат-то сильнее, а сборная?

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Aztec58 23 сентября 2016, 01:20

      а сборная че у нас дно, че у хохлов. Одинаково слабые

      -1
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      Рейтинг: +1289

      каа 22 сентября 2016, 13:34

      Коста, Виллиан, Халк.....Калачев....)))

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > каа 22 сентября 2016, 14:18

      Калачёв действительно особо ценный игрок Ростова последних лет, не все, правда, понимают.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа > Aztec58 22 сентября 2016, 21:34

      А я и не спорю... прост о цепочка забавная получилась...)))

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