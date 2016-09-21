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  • Кубок России. «Спартак» с минимальным счетом уступил «СКА-Хабаровску»

Кубок России. «Спартак» с минимальным счетом уступил «СКА-Хабаровску»

21 сентября 2016, 13:50
78

В рамках 1/16 розыгрыша Кубка России «СКА-Хабаровск» принимал на своем поле московский «Спартак». В результате обоюдоострой игры счет во втором тайме удалось открыть хозяевам. На 57 минуте в ворота красно-белых единственный гол забил Владислав Никифоров.

Кубок России. 1/16 финала

СКА-Хабаровск (Хабаровск) — Спартак (Москва) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Никифоров, 57.

СКА-Хабаровск: Довбня, Удалый, Микуцкис, Эдиев, Кацаев, Калинский, Карасев, Черевко, Булия (Дедечко, 36), Лескано (Кобялко, 66), Никифоров (Казанков, 77), Дедечко.

Спартак: Песьяков, Кутин, Маурисиу, Таски, Комбаров, Ромуло, Фернандо, Попов (Зе Луиш, 62), Зуев (Промес,55), Давыдов, Мелкадзе (Зобнин, 67).

Предупреждения: Александр Черевко, 41; Ромуло, 45; Исмаил Эдиев, 50; .Фернандо, 53; Кобялко, 90+1; Дедечко, 90+1.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Спартак СКА-Хабаровск
Комментарии (78)
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С-Пб on-line
1474455712
2-3 октября и от нас ещё трёшечку отхватите!
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Zeff
1474455756
Теперь долгая дорога домой, а там Уфа, тоже не подарок. И наконец Зенит положит конец их мучениям.
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oyabun
1474455763
Ну что господа можно резюмировать? Вышли играть сегодня 4 молодых спартаковских дарования, так сказать смена: Мелкадзе, Зуев, Кутин и Давыдов. Жаловались что вам не дают проявить себя в основе? Показывайте своё мастерство, забивайте! Не забили. Не показали. Для чего трудится спартаковская Академия? Грустно это. Печально. А уж то что на ранних стадиях год из года сдаем Кубок, так это как застарелая неизлечимая болезнь. Надеюсь только, что болезнь не окажется заразной и не перекинется на следующие матчи Чемпионата. Верим в Спартак!
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за ЦСКА с 1980г
1474456031
Спартак скинул балласт и на всех парах мчится к..
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headdevil
1474456246
Спартак чемпион последних лет по просерам командам из слабых чемпионатов и низших лиг. Позор, конечно, что сказать.
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TimoxaParovoz
1474456310
Спартак показал чемпионскую игру
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Gafan
1474456667
Нужно начинать всегда сильнейшим составом ,а уже после добившегося результата ,можно выпускать Давыдова, Зуева, Мелкадзе и прочих дублеров. А тут наоборот. сначала слили игру ,а после времени не хватило.
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de bruyne
1474457174
Спартак возвращается... хотя глоры ихни еще остались после матча цской зенитом снова изчезнут как и раньше
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edw7777
1474457647
А ведь когда-то я болел за эту команду. Когда там были высоко порядочные люди типа Бескова, Гаврилова или Черенкова. Потом пришел предатель Маслаченко и стал разглагольствовать о "народной" команде. (Для непосвященных, почему М.- предатель, почитайте историю сборной СССР, в частности, ЧМ - 1962 в Чили). "Народная" команда грабила всех, даже вроде неприкасаемых, Динамо и ЦСКА. Естественно, с таким составом было и чемпионство. Слава богу, времена меняются, и Спартак слился в середину таблицы. Но вдруг появился на тренерском посту один из бывших порядочных, и команда пошла вверх. Но ведь это же не по-спартаковски: слили ЛЕ, теперь кубок, пусть ЦСКА с Зенитом корячатся, больше сливать вроде нечего. Я презираю нынешний Спартак и всех, кто там играет и работает. А болельщиков не понимаю: как можно кусочек своего сердца отдавать столь низким людям. Хороших людей там нет, а если и появляются, то сами знаете, что с ними делают. Тому пример, Аленичев, Титов и Ананко. Оказывается это итальянец команду сделал (на посту второго тренера!). Спартаку нужна перезагрузка, такая же, какую проходит сейчас Динамо. И выгнать всех!!!
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Чикомас
1474459743
Выиграть кубок Соль значительно легче, чем обыграть разваливающийся на глазах СКА (Хабаровск)...В принципе, ничего удивительного, хорошо еще,что не 1-18 продули...
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