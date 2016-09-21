Кубок России. «Спартак» с минимальным счетом уступил «СКА-Хабаровску»

В рамках 1/16 розыгрыша Кубка России «СКА-Хабаровск» принимал на своем поле московский «Спартак». В результате обоюдоострой игры счет во втором тайме удалось открыть хозяевам. На 57 минуте в ворота красно-белых единственный гол забил Владислав Никифоров.

Кубок России. 1/16 финала

СКА-Хабаровск (Хабаровск) — Спартак (Москва) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Никифоров, 57.

СКА-Хабаровск: Довбня, Удалый, Микуцкис, Эдиев, Кацаев, Калинский, Карасев, Черевко, Булия (Дедечко, 36), Лескано (Кобялко, 66), Никифоров (Казанков, 77), Дедечко.

Спартак: Песьяков, Кутин, Маурисиу, Таски, Комбаров, Ромуло, Фернандо, Попов (Зе Луиш, 62), Зуев (Промес,55), Давыдов, Мелкадзе (Зобнин, 67).

Предупреждения: Александр Черевко, 41; Ромуло, 45; Исмаил Эдиев, 50; .Фернандо, 53; Кобялко, 90+1; Дедечко, 90+1.