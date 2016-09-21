Пайе не перейдет в «Реал» или «ПСЖ»

Лидер «Вест Хэма» Димитри Пайе останется в команде, сообщает Squawka. Это стало понятно после того, как клуб отклонил предложения «Реала» и «ПСЖ» по приобретению хавбека в следующее летнее трансферное окно.

Напомним, Пайе стал широко известен после своей отличной игры на Евро-2016 в составе сборной Франции, что позволило стать ему одним из лидеров национальной команды. В турнире он записал на свой счет три гола в семи матчах. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата Англии.