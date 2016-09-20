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    Агент Маноласа: «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» весьма заинтересованы в Костасе»

    Агент Иоаннис Евангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Константиноса Маноласа, сообщил, что к игроку сохраняется устойчивый интерес со стороны топ-клубов АПЛ. Соглашение грека с «волками» рассчитано до середины 2019 года.

    «Существует вероятность, что Костас продлит соглашение с «Ромой», дальше будет видно. В минувшее трансферное окно Манолас входил в сферу интересов «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», и интерес этот был достаточно большим. Я уверен, что все эти клубы до сих пор следят за ним и по-прежнему ходят видеть в своих рядах», – сказал Евангелопулос.

    Источник: ESPN

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    20.09.2016 21:17
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