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    Абрамович выразил недовольство работой Конте

    Работа главного тренера «Челси» Антонио Конте подверглась сомнению со стороны владельца лондонского клуба Романа Абрамовича, который выразил недовольство по поводу не слишком удачного начала сезона (10 очков в пяти матчах), в том числе поражением от «Ливерпуля» (1:2) в поединке пятого тура АПЛ.

    Кроме того, бизнесмена не устраивает уровень игры, демонстрируемый нападающим Миши Батшуайи, за которого «Марселю» было заплачено 40 миллионов евро. Однако отмечается, что при всем при этом Абрамович продолжает испытывать доверие как к самому итальянскому специалисту, так и к футболистам команды.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    20.09.2016 19:11
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    Комментарии29
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 21 сентября 2016, 01:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это мой второй комментарий

      -4
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 21 сентября 2016, 00:42

      Хиддинк поможет, в трудную минуту.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 21 сентября 2016, 00:09

      пора Слуцкого в " Челси " !

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 20 сентября 2016, 22:24

      Интересно, это временный спад, или Челси станет клубом типа нынешних Милана и Интера?

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 20 сентября 2016, 20:58

      Конте без Карреры деньги на ветер)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +1191

      ttter > карасевщина 20 сентября 2016, 22:56

      Вы просто молодец)))Продолжайте ваше мнение всем интересно

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > карасевщина 20 сентября 2016, 23:44

      Дебил

      -1
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 20 сентября 2016, 20:55

      деньги не играют в футбол

      6
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 сентября 2016, 20:37

      А чего ты хотел с такой обороной??? Да ещё и добавил туда клоуна Луиза . . . Куртуа сука дырявая, ну явно же видно, что нет у него ни малейшего желания играть за Челси, ну че вы его держите в тюрьме? Пускай валит в Барсу или куда там он хочет . . . Вместо него есть Блэкман, Коллинз, Томпсон. Надо доверять.

      А оборона наша в прошлом году была жопой, а в этом ни одного изменения в обороне . . . Еще и с Лестером сегодня наверное выйдут те же игроки, а почему бляха не выпустить Чалобу, Кларка-Солтера, Аину и Алонсо (нахера они получают зарплату)? МЮ открыл Рэшфорда из-за травм, Ихеаначо в Сити открылся из-за травм, а что нужно сделать нашим молодым пацанам, чтобы им дали шанс? Конте сука даже хуже Мавра . . . Мавр не признавал молодежь, так Конте их даже в заявку не ставит. Хоронит Лофтуса-Чика, Соланке, Чалобу. А Батшуайи . . . Ваще не понял суть претензий Абрама, что значит он не доволен его игрой, если Миши даже на поле не выходит? Где бля игра в 3-5-2? Надо всю оборону менять, ВСЮ!!! Елы палы, купите Уокера, Роуза и Вертонгена из Тоттема, купите Антонио из Вест Хэма, отдайте конце концов Азара Реалу в обмен на Бэйла (да и доплатите если надо). Если денег не хватит, распродайте половину арендного состава, куда нам стока перспективных, если они все равно не получают шансов проявить себя?

      Надо блять Абрамовича менять, а не тренеров. А ваще вернуть Рэя Уилкинсона и еще главным сделать Ади Вивеаша, и сделать ставку на молодежь. Чо они зря что ли Юношескую Лигу Уефа выигрывали два года подряд?
      А если бы я купил Челси прям щас, я бы на всю Англию извинился бы перед Корнейро. Выставил бы Мавра и всех кто принимал решение об увольнении Корнейро - полными МУДАКами, уволил бы тех, кто еще оставался бы в клубе. Позвал бы Еву обратно, сказав пожалуй главные слова: что Ева - талисман нашего клуба, и что с её уходом, наш клуб покинула и удача и везение. И это не маркетинговый ход, я реально считаю, что с уходом Карнейро, Челси потерял свой талисман, свой победный дух, везение и удачу.

      23
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak > Аристократ Олжик 20 сентября 2016, 20:34

      Красава !!!

      5
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      Рейтинг: +51

      Lexx1k > Аристократ Олжик 20 сентября 2016, 20:40

      де брёйне забыл ещё припомнить)

      5
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 > Аристократ Олжик 20 сентября 2016, 20:48

      дальше что?

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Lexx1k 20 сентября 2016, 21:24

      де Брейне? Пожалуй, когда он был в Челси, он был сырым . . . да и мне кажется, что де Брейне не способен играть на поле, вторую или третью скрипку. В Сити он лидер атаки, не смотря на Стерлинга, именно де Брейне лидер, а в Челси тогда лидером был Азар все таки. Да и в сборной, де Брейне лидер позле Азара, и мне кажется что Кевин в сборной не такой яркий, как в Сити.
      Мне кажется и в нынешнем Челси, если бы он остался, он проиграл бы конкуренцию Виллиану. Потому что ему нужно быть первым. А у нас первый Азар

      8
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > alex1951 20 сентября 2016, 21:25

      щас с Лестером посмотрим, что дальше . . . Все таки пятый тур. Чтобы попасть в зону лч, можно проиграть максимум раз 5-6 . . .

      8
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Marqello 20 сентября 2016, 21:26

      спасибо, но экспертом АПЛ себя не считаю, просто я за Челси уже давно болею. И слежу даже за молодежкой, за резервистами и академией. Читаю новости об ушедших в аренду.

      8
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > alex1951 20 сентября 2016, 21:28

      Что дальше? Трудно ответить. Но я бы очень сильно хотел, чтобы мы по скорее встретились с Вест Хэмом, чтобы Конте пошире открыл глаза, и после матча первым же делом созвонился с директором по трансферам, и дал им указ, срочно купить Антонио

      9
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Аристократ Олжик 20 сентября 2016, 22:32

      Давненько таких комменов не читал.Всё классно обьяснил.И стиль хороший.Резко-плавный,мне такие нравятся.Единственное только,слово"блядь" пишется с "д". С ув.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1191

      ttter > Аристократ Олжик 20 сентября 2016, 23:04

      Вы невсебе без Абромовича,челси "0",а вы неблагодарная свинья по отношению к нему.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > андрей андреев 21 сентября 2016, 08:58

      Это как раз тот случай, когда я не ошибся, это когда слово с...ка пишется с ц . . . так смысл понятнее и обширнее

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > ttter 21 сентября 2016, 08:58

      а вы Федуном довольны?

      9
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > DeStar 21 сентября 2016, 09:00

      Фильм был такой, "Жизнь - игра", где четко показано, что между тренером и президентом стоит кто-нибудь, кому на срать на команду, кому деньги в его собственном кармане, это залог успеха.

      9
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      Рейтинг: +421

      LMI > Аристократ Олжик 21 сентября 2016, 12:19

      Реально, пацан, видно что наболело в душе твоей. Молодца - твердо и круто сказал, прости - написал

      2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 20 сентября 2016, 20:17

      КОНТЕ справится. терпи атаман казаком будешь.сезон только начался.

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      Рейтинг: +31

      user3618 20 сентября 2016, 19:59

      Команда Луческу тоже игр 5 ху....нёй страдала, потоп вроде попёрло. Просто у нетерпеливых зуд в жо...пе.

      -2
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 20 сентября 2016, 19:59

      Роммма!
      Спаккухаа,сезон только начался ,не мечи икру.
      Ты ж не в России и не рузгий ,шоби зо всякую хрень хороших людий валить!

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