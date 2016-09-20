Бывший игрок «Рубина» летом отказался переходить в «Барселону»

Экс-защитник «Рубина» Маурисио Лемос, ныне выступающий за «Лас-Пальмас», рассказал, что летом мог перейти в «Барселону». Сообщалось, что каталонцы готовы были заплатить за футболиста около 8 миллионов евро.

«Я мог оказаться в одном из лучших клубов мира, но в моем возрасте получать много игрового времени в «Барселоне» невозможно. Я решил остаться в «Лас-Пальмасе», потому что так будет лучше для всех. Меня здесь все устраивает, а уйти всегда можно успеть», – заявил Лемос.