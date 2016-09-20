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    Бывший игрок «Рубина» летом отказался переходить в «Барселону»

    Экс-защитник «Рубина» Маурисио Лемос, ныне выступающий за «Лас-Пальмас», рассказал, что летом мог перейти в «Барселону». Сообщалось, что каталонцы готовы были заплатить за футболиста около 8 миллионов евро.

    «Я мог оказаться в одном из лучших клубов мира, но в моем возрасте получать много игрового времени в «Барселоне» невозможно. Я решил остаться в «Лас-Пальмасе», потому что так будет лучше для всех. Меня здесь все устраивает, а уйти всегда можно успеть», – заявил Лемос.

    Источник: Sport.es

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    20.09.2016 17:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 сентября 2016, 19:37

      вот почему лас пальмас идет в тройке)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 20 сентября 2016, 18:20

      играть он хочет, игруля

      2
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