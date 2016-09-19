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  • Луческу: «Кришито бьет пенальти, потому что у него четкий удар»

Луческу: «Кришито бьет пенальти, потому что у него четкий удар»

19 сентября 2016, 22:17
5

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «8-16» прокомментировал игру своих подопечных в матче седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).

«Я переживал за эту игру. Не знал, восстановятся ли игроки после матча в Лиге Европы и перелета. Игра показала, что ребята восстановились. У «Рубина» большая группа высококлассных игроков, но видно, что их взаимодействия налажены не до конца. Порадовало, что мы вышли на игру агрессивными и выглядели хорошо. Могли забить еще больше», – сказал Луческу.

Также наставник рассказал, почему пенальти в «Зените» пробивает Доменико Кришито.

«У него самый точный пас и четкий удар. Еще на сборах решили, что он будет пробивать пенальти. Были моменты, когда он позволял подойти к 11-метровой отметке другим – Кержакову, Жулиано. Сегодня он решил исполнить пенальти сам».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Кришито Доменико Луческу Мирча
Комментарии (5)
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Garrincha58
1474319297
главное чтобы Миммо не пробил мимо
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ttter
1474320608
Да скажи честно,он просто единственный в ворота попадает))
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Андрей32
1474323035
Да и сам чёткий пацанчик, не только в ударе дело
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seawave
1474357830
Кришито вообще красава!Бьется за Зенит!
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Юрий Крутько
1474378901
Кришито в этом сезоне чувствует себя очень уверенно!Прямо крылья выросли!Скорей всего смена тренера пошла на пользу.Луческу-хитрый лис,подход к игроку(человеку) всегда находит,а Андре ни подхода,ни воспитания не имел...
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