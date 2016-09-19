Луческу: «Кришито бьет пенальти, потому что у него четкий удар»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «8-16» прокомментировал игру своих подопечных в матче седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).

«Я переживал за эту игру. Не знал, восстановятся ли игроки после матча в Лиге Европы и перелета. Игра показала, что ребята восстановились. У «Рубина» большая группа высококлассных игроков, но видно, что их взаимодействия налажены не до конца. Порадовало, что мы вышли на игру агрессивными и выглядели хорошо. Могли забить еще больше», – сказал Луческу.

Также наставник рассказал, почему пенальти в «Зените» пробивает Доменико Кришито.

«У него самый точный пас и четкий удар. Еще на сборах решили, что он будет пробивать пенальти. Были моменты, когда он позволял подойти к 11-метровой отметке другим – Кержакову, Жулиано. Сегодня он решил исполнить пенальти сам».