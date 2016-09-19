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    Райола уверен, что Балотелли вернется в АПЛ

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, считает, что его клиент в ближайшем будущем вернется в английскую Премьер-лигу.

    «Италия является непригодным вариантом для Балотелли из-за большого внимания, которое он там получает. Если он сможет доказать свой уровень в «Ницце», то представьте, как сильно захотят его тренеры АПЛ в следующем году, когда Марио станет свободным агентом.

    Франция нуждается в Балотелли, как раньше нуждалась в Ибрагимовиче. Марио хорош для этого чемпионата, но он абсолютно точно вернется в Англию», – заявил Райола.

    Источник: Daily Mail

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    19.09.2016 13:51
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 19 сентября 2016, 14:29

      поидёт он в китайскую лигу или в американскую но не как в апл

      0
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      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > бочаров 19 сентября 2016, 15:48

      А куда пойдешь ты?

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