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    Райола: «У «Арсенала были деньги на трансфер Погба, но не было мужества»

    Известный футбольный агент Мино Райола уверен, что только за счет своего мужества главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью смог осуществить трансфер Поля Погба прошедшим летом.

    «Чтобы совершить рекордный трансфер, нужно большое мужество. Такое, как у Моуринью. Дело ведь не только в деньгах, но и в ответственности, которую он на себя взял, заявив: «Да, это мой игрок». У «Арсенала» тоже есть деньги, но они не смогли совершить этот трансфер. При этом, я уважаю Венгера. У него есть своя философия, согласно которой сумма не соответствует мастерству предлагаемого игрока.

    Что касается «Реала», то Зидан очень хотел купить Погба. Но при этом мы не были уверены в том, что в клубе этого хотели», – сказал Райола.

    Напомним, что Погба перебрался летом из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму трансфера в 105 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    19.09.2016 08:32
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +11

      ПЕККА 19 сентября 2016, 22:52

      "У него есть своя философия, согласно которой сумма не соответствует мастерству предлагаемого игрока."

      вот поэтому Веня и красавчик, он знает, сколько надо платить и за кого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 сентября 2016, 13:24

      Незнаю что Погба такого особенного что он стоит таких денег ,есть куча игроков на его позицию с более меньшим ценником и запросами по зарплате !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 19 сентября 2016, 11:42

      Зачем переплачивать за распиаренного игрока?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Тима 88 19 сентября 2016, 11:31

      Время надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 19 сентября 2016, 11:20

      погба дно, + моуриньё - двойное дно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 сентября 2016, 11:20

      А может мозги есть? И понимали,Что он столько не стоит?
      Да и в МЮ он вообще не впечатляет пока.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Azan perm 19 сентября 2016, 10:33

      Погба не стоит таких денег, так что зря его моуринью взял

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 сентября 2016, 09:54

      На эти деньги пол команды можно купить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 сентября 2016, 09:13

      Твой Погба бревно в мю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2016, 08:59

      Погба - мыльный пузырь МЮ еще не раз пожалеет что купил его и пригласил Мауринью

      5
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