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    Карпин: «С Аленичевым ни разу не общался»

    Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин не смог ответить на вопрос, чего не хватило его коллеге Дмитрию Аленичеву в московскому клубе.

    — Что не получилось у Аленичева?

    — Без понятия.

    — Чего «Спартаку» при нем не хватало?

    — Видимо, не хватало всего понемногу.

    — Когда Дмитрий Анатольевич возглавил команду, то заявил, что будет консультироваться с бывшими наставниками команды и ее ветеранами. В частности, упомянул вас. К вам он обращался за советом?

    — Нет, такого не было. С Аленичевым ни разу не общался.

    Источник: Известия

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    19.09.2016 07:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 сентября 2016, 12:25

      Ну и порядки в этой команде. Один говорит одно, другой - другое.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 19 сентября 2016, 10:08

      Даже играя вместе за Спартак ни разу не общался

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 19 сентября 2016, 08:57

      Очную ставку в студию!

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 19 сентября 2016, 08:42

      и кто заливает?

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