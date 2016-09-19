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    Кучер: «Могли еще не раз огорчить соперника»

    Защитник «Шахтера» Александр Кучер прокомментировал победу своей команды в матче украинского чемпионата над «Ворсклой». Он отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом.

    «В принципе, игра проходила под нашим контролем, и мы могли еще не раз огорчить соперника. Но главное, что команда добилась победы. Хотя для более спокойной концовки нужно реализовывать свои моменты. Что касается «Ворсклы», то мы не дали ей создать у наших ворот голевые шансы.

    Чемпионат только начался, впереди еще вторая часть сезона, в которой команды будут разбиты на две группы по шесть в каждой. Так что нас ждет очень много игр и нельзя останавливаться на достигнутом. Будем стараться показывать хороший уровень в каждом матче и побеждать», – рассказал Кучер.

    Напомним, матч «Ворскла» – «Шахтер» закончился со счетом 0:1.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    19.09.2016 07:42
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