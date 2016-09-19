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    Аленичев: «В «Спартаке» продвигают не тех, кто необходим, а тех, кто лично нравится»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о трансферных вопросах в московском клубе.

    – Правда ли, что в «Спартаке» наибольшим влияем в трансферных вопросах обладает технический директор Юхан Гераскин?

    – Отвечу так: большую роль в этом процессе играют люди, которые продвигают не тех, кто действительно необходим команде, а тех, кто лично им нравится. Но меня попросили не вмешиваться.

    – Так, может, стоило? Вы же пилили сук на котором сидели…

    – Сейчас так не поступал бы, вел бы себя по-другому. Порядочно и спокойно, но по-другому. Конечно. Так, как было, нельзя.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2016 01:51
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 сентября 2016, 18:16

      так там что гомосятина? кокго любят тот и играет

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 сентября 2016, 15:53

      да там всегда было мутно с трансферами у Спартака, ещё в "90 минут плюс" тогда Карпин рассказал, как игроки покупаются ... Берётся список с игроками и дальше по остаточному принципу идут переговоры. С одним недоговорились, смотрим на другого, второй пролетел, будем договариваться с третьим. Причём как я понял тот список без участия Карпина составлялся

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 19 сентября 2016, 15:17

      Дима жми опять в Совет Федерации. В футболе тебе уже делать нечего, иногда попылишь за ветеранов и всё

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 19 сентября 2016, 13:05

      И этот человек отказался от чемпионата Италии ? ( опыта бы набрался ). Аленичеву еще учиться и учиться.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > СЛАВА 81 19 сентября 2016, 16:21

      Ты не Спартаковец.

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > Тraumtanzеr 19 сентября 2016, 16:37

      Я Спартаковец , просто стараюсь смотреть объективно.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > СЛАВА 81 21 сентября 2016, 18:00

      Какой ты Спартаковец, если у тебя нет уважения к ветеранам клуба и к истории?

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 сентября 2016, 12:23

      Алень и ребята.
      Ты КВС. Ты капитан корабля. Ты командир роты. Так надо было командовать, а не сопли жевать. И нечего на зеркало пенять, что оно кривое.

      -1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 19 сентября 2016, 10:30

      учись у курбана тогда

      1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 19 сентября 2016, 09:34

      тряпка бля... мужик должен ебашить

      -1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 сентября 2016, 09:29

      Игроком был отличным, а как тренер...

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 19 сентября 2016, 08:53

      Вы с Титовым сидели на лавке почти всегда как обреченные

      2
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      Рейтинг: +10

      ANONIM 911 19 сентября 2016, 08:41

      а как мне кажется,что приобретения Промеса и фернандо это во первый очень хороший забор на пьедестал,а во вторых я надеюсь что ЕВРО КУБКИ в следующим году НАС ждут,а под них и игроков обновить надо бы

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