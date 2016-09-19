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    Аленичев: «Есть предварительные договоренности с «Миланом», «Интером» и «Ювентусом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих планах на будущее, отметив, что у него есть договоренности о стажировке в итальянские клубы.

    – Каждое утро возникает мысль: в девять утра тренировка, пора на работу. Что бы ни случилось, буду учиться своей профессии, набираться опыта – как у наших маститых специалистов, так и за границей. Скоро планирую съездить на стажировку в «Милан», «Интер» и, если получится,»Ювентус».

    – У вас уже есть предварительные договоренности?

    – Да.

    – А с одним из своих футбольных крестных отцов Жозе Моуринью не пытались договориться о практике?

    – Нет. Побывал у Жозе почти два года назад – провел тогда две недели у него в «Челси», посмотрел, что-то почерпнул для себя. Но сейчас решил сделать акцент на Италию.

    – Почему именно на нее?

    – В принципе, мне не составит труда договориться о стажировке в любом большом европейском клубе. У меня много хороших знакомых в Италии, Испании, Англии, Германии. Просто сейчас захотел съездить в «Милан», где работает Винченцо Монтелла: играл с ним и считаю его очень сильным специалистом. Кроме того, планирую познакомиться с методиками Франка де Бура в «Интере». Ну и, конечно, было бы здорово побывать на тренировках «Ювентуса» у Массимо Аллегри, понять, как команда с таким подбором исполнителей имеет едва ли не абсолютное превосходство в серии А.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2016 00:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 сентября 2016, 08:42

      Во во . Сначала тренируют , а потом умчаться это делать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 сентября 2016, 02:20

      Неплохо

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 19 сентября 2016, 01:49

      "понять, как команда с таким подбором исполнителей имеет едва ли не абсолютное превосходство в серии А."
      что он лепит, это тоже самое сказать: - "как самая сильная команда играет лучше остальных "

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 19 сентября 2016, 01:02

      Молодчик! Заветам Ленина следует )

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 сентября 2016, 00:52

      Надо было с этого начинать

      2
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 19 сентября 2016, 00:49

      Зрелый подход..

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > DEFENDER114 19 сентября 2016, 01:51

      Когда Федун ему прямо указал на необходимость подучиться, Дима сказал что времени нет.

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