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    «Торино» оштрафует Лопеса, если игрок за семь недель не похудеет на семь килограммов

    Нападающий «Торино» Макси Лопес может быть оштрафован руководством туринского клуба из-за лишнего веса. По информации источника, бордовые посадили аргентинского форварда на строгую диету и требуют, чтобы игрок за семь недель сбросил семь килограммов. В случае невыполнения данного условия футболист будет оштрафован.

    Напомним, ранее главный тренер команды Синиша Михайлович заявил, что Лопес не будет играть за «быков», если не похудеет. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Торино» в Серии А два матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Football Italia

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    18.09.2016 13:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      T 72 18 сентября 2016, 14:12

      На 7 миллионов видимо)

      -1
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