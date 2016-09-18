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    Де Лаурентис: «Не хожу на наш стадион, там ни черта не видно. Хочу построить новый на 20 тысяч»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о планах постройки нового стадиона.

    «Я больше не хожу на «Сан-Паоло», потому что там ни черта не видно. Я посмотрел три матча по телевизору и понял, что не могу вернуться на стадион. Кроме того, сейчас мне предстоит много ездить по миру.

    Я хочу построить новый стадион на 20 тысяч человек, чтобы он был как театр или кинотеатр, а сиденья были расположены ярусами. Это будет клуб для тех, кто хочет быть поближе к команде, и он всегда будет полон», – сказал Де Лаурентис.

    Источник: Football Italia

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    18.09.2016 01:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -92

      Raxor 18 сентября 2016, 10:24

      а что? прикольно, хозяин барин

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 18 сентября 2016, 04:04

      Yebanutyy!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 18 сентября 2016, 02:15

      на 20 тысяч? это что за планы? надо хотя бы на 40

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 сентября 2016, 02:02

      Это не планы, это 3,14здёжь, ага.

      0
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