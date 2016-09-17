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    Пейчинович: «Уфа» поставила автобус в штрафной»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился впечатлениями после поражения в матче седьмого тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

    «Мы не выигрывали столько единоборств, сколько было нужно. «Уфа» поставила автобус в штрафной и играла очень плотно. Было тяжело забить, но мы должны были создавать больше опасности, больше бить по воротам.

    Незабитый пенальти? Самедов отдал мне мяч и сказал, чтобы я пробил. Вратарь угадал, не повезло. А потом сработало правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Что касается пропущенного гола, то там мы забили сами себе, пропустили контратаку после плохого паса в центре поля. Очень плохой день, теперь после двух поражений подряд мы будем работать, чтобы наконец выиграть.

    Как изменилась игра при Семине? Он просит нас быстрее сделать передачи, переводить мяч с фланга на фланг. Поездка на электричке? Нормально, добрались быстрее, чем на автобусе», – сказал Пейчинович.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.09.2016 22:35
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 сентября 2016, 11:20

      Ну и вам надо было ставить у себя троллейбус.Посмотрели бы уфимцы на такое дело и ...сдались.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7801

      BarStep 18 сентября 2016, 10:05

      Автобусы... автобусы, что-то не о том игроки говорят. К примеру наши клубы в Европе, с более-менее нормальными клубами - это сплошные автобусы (к большому сожалению), но при этом в лучшем случае ничейку "завазюкают". Просто время Ю.П., при всем моем уважении к нему, - ушло. Былое не вернуть

      -1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 18 сентября 2016, 09:28

      Больше половины команд премьер лиги так и играет, сами не умеем и другим не дадим

      0
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      Рейтинг: +147

      udavMike 18 сентября 2016, 09:06

      играть надо,а не бла бла бла

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 сентября 2016, 08:06

      Виноваты все, кроме тебя! Нужно уметь забивать, а не "пинять" на "дядю"!

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 18 сентября 2016, 07:57

      так вы ж на паровозе !!!надо было сносить автобус с путей !!! со Шпалычем кажется вы прогадали

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 сентября 2016, 07:57

      А зачем ты послушался Самедова и полез бить пенальти?

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 18 сентября 2016, 07:25

      выиграете еще...

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Zenit-84 18 сентября 2016, 07:46

      Спасибо! Приятно! А нашим болелам хотелось бы сказать :"Болейте за наших, а то как лохи". Такое количество ср@ча в комментариях... Жуть

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 сентября 2016, 07:04

      Семину пока не прет.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 сентября 2016, 06:12

      Ну и что? Все днища ставят автобус все равно обязаны побеждать

      2
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