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    Жена Тотти: «Переезд в США? Франческо счастлив в Риме»

    Супруга нападающего «Ромы» Франческо Тотти Илари Блази исключила переход 39-летнего игрока в один из клубов МЛС по окончании нынешнего сезона. Напомним, следующим летом у бессменного капитана «волков» истекает контракт.

    «Переезд в США? Для чего? Нет, мы туда не поедем. Я остаюсь в Риме, однозначно. Есть несколько неизменных вещей в жизни и эта – одна из них.

    У Франческо все хорошо, он счастлив. Чего еще можно желать?», – сказала Блази.

    Источник: Football Italia

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    17.09.2016 15:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +549

      Жентус 18 сентября 2016, 05:21

      Не так много игроков в 39 лет играло на таком высоком уровне) Роналдиньо по-сравнению с ним еще молодой 36 всего) А уже сколько лет назад потерялся? И не вспомнить уже даже.

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