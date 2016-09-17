Жена Тотти: «Переезд в США? Франческо счастлив в Риме»

Супруга нападающего «Ромы» Франческо Тотти Илари Блази исключила переход 39-летнего игрока в один из клубов МЛС по окончании нынешнего сезона. Напомним, следующим летом у бессменного капитана «волков» истекает контракт.

«Переезд в США? Для чего? Нет, мы туда не поедем. Я остаюсь в Риме, однозначно. Есть несколько неизменных вещей в жизни и эта – одна из них.

У Франческо все хорошо, он счастлив. Чего еще можно желать?», – сказала Блази.