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    ФНЛ. «Тосно» разгромил «Волгарь», «Спартак-2» сыграл вничью «Спартаком-Нальчиком»

    В матче 13-го тура первенства ФНЛ «Тосно» на своем поле не оставил шансов «Волгарю», отправив в ворота соперника три безответных мяча – 3:0. Благодаря этой победе клуб из Ленинградской области сохранил за собой 2-е место, дающее право напрямую пробиться в РФПЛ.

    В другой встрече «Спартак-2» и «Спартак-Нальчик» не выявили победителя, сведя дело к нулевой ничьей.

    Первенство ФНЛ. 13-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Волгарь (Астрахань) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марков, 23; 2:0 – Абазов, 60; 3:0 – Кашчелан, 73.

    Спартак-2 (Москва) – Спартак-Нальчик – 0:0

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2016 17:55
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