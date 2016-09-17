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    Аленичев: «Был расстроен и удивлен тем, что увидел в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился подробностями своего ухода из московского клуба, а также подчеркнул, что по-прежнему желает привести красно-белых к чемпионству в РФПЛ.

    – Что вы сказали футболистам в раздевалке после рокового поражения от АЕКа?

    – Что более слабого соперника нельзя обыграть только на голом классе. Недопустимо выходить на поле с подобными мыслями! Нужно всегда проявлять характер, независимо от того, кто напротив тебя – коллектив первой или второй лиги в Кубке, или АЕК. Открыто сказал ребятам, что необходимо было выкладываться по полной.

    – Не возникло тогда ощущения, что это ваш последний разговор с командой?

    – Да, понимал, что это, возможно, так: в какой-то степени прощался. Потому и пожелал игрокам всегда проявлять силу воли, никогда не относиться к сопернику с пренебрежением.

    – Что происходило дальше?

    – На следующий день у нас был выходной. Мне позвонил Сергей Юрьевич Родионов и попросил приехать в клуб. Там услышал, что руководство хочет расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. В принципе был готов к такому повороту событий. Не возникло никакого недопонимания, все прошло нормально.

    – Не считаете, что рано возглавили «Спартак»? Может быть, следовало пройти еще одну-две ступени?

    – Я принял «Спартак» поздно – нужно было на год раньше! Видел все, что происходило в клубе, знал обо всем! Там же работы оказалось непочатый край! Чем раньше пришел бы, тем лучше.

    – Опишите тремя словами этот год у руля красно-белых.

    – Назову одно: расстройство.

    – Имеете в виду результат работы или сам процесс?

    – Все вместе. Понимал, куда иду и что меня ждет. Но был расстроен и удивлен тем, что увидел. Я хотел родной «Спартак» поднять на другой уровень и, считаю, сделал все, что мог. Но одно дело, когда у тебя есть помощь хотя бы с одной стороны. Другое дело, если работаешь и не понимаешь, кто тебе поможет, а кто подставит.

    – Какие у вас планы на ближайшее будущее?​

    – Было три-четыре звонка с предложениями. Вот в Италии, например, сказали, что есть варианты с трудоустройством, но ответил, что хочу работать в России. Ставлю перед собой задачу выиграть чемпионат России. Леонид Викторович побеждал в Премьер-лиге с ЦСКА, а мне хочется сделать это со «Спартаком». И в этом году рассчитывал на это, но не получилось. Стану учиться дальше, чтобы мечта сбылась. И верю, что так будет!

    – Допускаете вариант, при котором возьмете титул не со «Спартаком»?

    – Допускаю. Но мечтаю сделать это именно с красно-белыми!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2016 01:51
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 17 сентября 2016, 17:01

      Подготовку к сезону всеже не плохо провёл,удачи Дима

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 17 сентября 2016, 13:55

      Не, еще одного пришествия дилетанта Спартак не выдержит. Дома пусть сидит.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 сентября 2016, 12:48

      Не верю, что будет второй приход Аленичева в Спартак. Хороший игрок - не всегда хороший тренер. Будь он хоть трижды спартаковцем.

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 сентября 2016, 12:20

      Соглашусь с теми, кто говорит, что Аленичев провел хорошую работу в Спартаке. Но действительно Спартак такая команда которая многое может на кураже сделать, а его часто не хватало. При Карпине команда была не сильнее, но Валерий хороший мотиватор и команда пусть стала чемпионом, но постоянно была в приезерах. Аленичеву может действительно нужно быть по жестче и при этом проявлять больше эмоций при успехе игроков - это же адреналин и для игроков. А то, что Аленичев душой всегда со Спартаком - это и так понятно.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 сентября 2016, 12:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Аленичев - это вечно унылый и расстроенный. С таким постным лицом чемпионства не видать )

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > APchelov 17 сентября 2016, 13:20

      Ты боаша вспомни.

      1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 17 сентября 2016, 11:33

      Слишком рано он перешел в Спартак,тем более,что получилось так,что руководимая им команда вылетела в пердив,а его уход наверняка воспринялся хозяином московского клуба вольно или невольно как побег! Для следующего возвращения ему нужно поработать с менее именитыми командами и привести их к медалям-тогда это и будет наглядным показателем квалификации тренера!

      3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 сентября 2016, 11:26

      Теперь надо позабыть об этом

      0
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 17 сентября 2016, 11:13

      Набирайся опыта и приходи лет эдак через пяток, обрасти мясом, Дим. И Романцева в тренерский штаб захвати.

      2
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      Рейтинг: +1811

      gor77 17 сентября 2016, 10:32

      Бомбардир!! У ж перепечатывайте полностью интервью!!!
      Пропущенное:
      – А что почувствовали, когда в конце прошлого сезона Леонид Федун назвал пятое место "Спартака" позором? Красно-белые попали в еврокубки, а тут последовала такая реакция высшего руководителя. Не возникло желания написать заявление об уходе уже тогда?
      – Не скрою, испытал шок, когда в первый раз услышал, что Леонид Арнольдович так сформулировал. Но довольно быстро пришел в себя.
      – Почему?
      – Потому, что знаю Федуна, – он может на эмоциях что-то сказать, а уже через пять минут остыть. Но сначала, конечно, не понял, зачем такое нужно было произносить публично. Команда вроде нормально выступала – четыре матча подряд провели на ноль, во всех победили. Мне кажется, Леонид Арнольдович сам потом сожалел о сказанном.
      – По-вашему, пятое место – не позор?
      – В тот момент – вполне приемлемый результат. Кто-то хотел бронзу, кто-то думал о серебре. Но с учетом всех обстоятельств, пятое место – нормальный итог чемпионата. Не хочу хвастаться, бить себя в грудь, но тогда это был наш максимум.

      И ещё.
      – У Карреры будет поддержка в клубе?
      – Думаю, да. Руководители хотели итальянского тренера, они его и получили. Хотя не могу понять, почему нужен именно итальянский подход. Как получится у Массимо – не знаю, но желаю ему удачи.
      – Глушаков недавно заявил в интервью "СЭ": "Спартак" играет с душой. Давно такого не было". Но не верю, что при Аленичеве красно-белые выходили на поле без души.
      – Каждый имеет право высказывать свое мнение. Кого-то я не устраивал, наверное. Но у тренера есть свое видение игры, требования, которым должны подчиняться все.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > gor77 17 сентября 2016, 12:12

      спасибо за бонус)

      1
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 17 сентября 2016, 10:10

      Это жизнь. А в жизни, как известно, каждый получает не то что заслуживает, а то что получает.

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