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    Кьеллини: «Ювентус» – это не «Реал», и никогда им не будет»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не считает, что его команде стоит менять свой стиль.

    «Мы все понимаем, что «Реал» может обыграть соперника со счетом 6:2, «Милан» с Роналдиньо мог выиграть 5:2. Мы выигрываем 1:0 или 2:0. Но это история клуба, и мы говорим о десятилетиях.

    Разве в Лиге чемпионов важно побеждать каким-то другим способом? Да, наш стиль далеко не единственный вариант, но у нас есть история, и нужно иметь ее в виду. Но это не значит, что мы не можем попытаться выиграть 3:0.

    Мы понимаем, что нам нужно прогрессировать, но «Ювентус» – это не «Реал», и никогда им не будет. Если мы ведем в счете, то стараемся не пропускать голов», – заявил Кьеллини в интервью La Stampa.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 14:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 16 сентября 2016, 14:37

      Ювентус не Реал, странно, да?!))))

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