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    Гвардиола: «Мы провели семь официальных матчей и победили во всех, играя все лучше»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» М (4:0).

    «Спасибо всем игрокам за то, что сделали меня и болельщиков счастливыми. Надеюсь, что наш футбол будет совершенствоваться, а фанаты будут приходить посмотреть на нас. Нам нужны поддержка и полный стадион, чтобы конкурировать с лучшими командами.

    Мы провели семь официальных матчей и победили в каждом из них, играя все лучше и лучше. Сегодня мы многому научились. Кроме последних 15 минут первого тайма, мы доминировали и играли очень хорошо», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    15.09.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 сентября 2016, 01:08

      Дебил! Тебе уже все сказали что ты лучший.

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