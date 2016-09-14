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    Газинский: «Наше дело – выходить на поле, а вопросы с тренером будет решать руководство»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский накануне матча первого тура Лиги Европы против «Зальцбурга» заявил, что игроки не думают об ушедшем в отставку в главном тренере Олеге Кононове.

    «Скажу так – работа тренеров такова, что они всегда готовы к тому, что, может, придется уйти, если нет результата. А наше дело выходить на поле, а уже руководство будет решать, кто будет работать с нами», – сказал Газинский.

    Напомним, Кононов подал в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» был назначен Игорь Шалимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2016 21:45
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