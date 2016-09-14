Мини-футбол. Сборная России разгромила Египет

Сборная России добилась крупной победы над командой Египта в матче второго тура группового раунда чемпионата мира.

Дублями отметились Ромуло и Эдер Лима. Добавим, что помимо Египта в нашем квартете находятся также сборные Кубы и Таиланда.

После двух туров подопечные Сергея Скоровича идут первыми в своей группе, имея в активе 6 очков. Последний матч нам предстоит с кубинцами.

Чемпионат мира-2016. Группа В. 2-й тур

Египет – Россия – 1:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Давыдов, 1. 0:2 – Эдер Лима, 2. 0:3 – Ромуло, 6. 0:4 – Ниязов, 17. 0:5 – Эдер Лима, 21. 0:6 – Ромуло, 29. 1:6 – Мизо, 35.