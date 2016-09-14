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    Венгер: «Мы хотели начать в быстром темпе и пропустили на первой минуте»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

    «Мы хотели начать в быстром темпе и уже на первой минуте пропустили. В течение 20 минут мы не справлялись, соперник был намного лучше, но мы не унывали.

    Во втором тайме мы были значительно лучше. Мы высоко прессинговали и были уязвимы для контратак, но в целом все было хорошо.

    В выездных матчах нужно бороться впереди, и Алексис Санчес хорошо с этим справился. Иногда он был изолирован, но во второй половине ему стало легче.

    Я не понял, что было в эпизоде с красными карточками. Жиру клянется, что ничего не делал. Нужно посмотреть. Я верю Жиру», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    14.09.2016 01:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 14 сентября 2016, 08:27

      Бельерин провалил матч.Фланги вообще не работали у Арсенала. Санчес не знал, что делать с навесами на него. У Венгера теперь два чистых нападающих - все равно выходит Ивоби, а Саня отправляется в центр. Как итог - ни одного удара по воротам за 60 минут.

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