Венгер: «Мы хотели начать в быстром темпе и пропустили на первой минуте»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

«Мы хотели начать в быстром темпе и уже на первой минуте пропустили. В течение 20 минут мы не справлялись, соперник был намного лучше, но мы не унывали.

Во втором тайме мы были значительно лучше. Мы высоко прессинговали и были уязвимы для контратак, но в целом все было хорошо.

В выездных матчах нужно бороться впереди, и Алексис Санчес хорошо с этим справился. Иногда он был изолирован, но во второй половине ему стало легче.

Я не понял, что было в эпизоде с красными карточками. Жиру клянется, что ничего не делал. Нужно посмотреть. Я верю Жиру», – сказал Венгер.