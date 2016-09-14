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  • Венгер: «Мы хотели начать в быстром темпе и пропустили на первой минуте»

Венгер: «Мы хотели начать в быстром темпе и пропустили на первой минуте»

14 сентября 2016, 01:27
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

«Мы хотели начать в быстром темпе и уже на первой минуте пропустили. В течение 20 минут мы не справлялись, соперник был намного лучше, но мы не унывали.

Во втором тайме мы были значительно лучше. Мы высоко прессинговали и были уязвимы для контратак, но в целом все было хорошо.

В выездных матчах нужно бороться впереди, и Алексис Санчес хорошо с этим справился. Иногда он был изолирован, но во второй половине ему стало легче.

Я не понял, что было в эпизоде с красными карточками. Жиру клянется, что ничего не делал. Нужно посмотреть. Я верю Жиру», – сказал Венгер.

Источник: BBC
ПСЖ Арсенал Жиру Оливье Венгер Арсен
Комментарии (1)
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ruverzema29rus
1473830820
Бельерин провалил матч.Фланги вообще не работали у Арсенала. Санчес не знал, что делать с навесами на него. У Венгера теперь два чистых нападающих - все равно выходит Ивоби, а Саня отправляется в центр. Как итог - ни одного удара по воротам за 60 минут.
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