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    Марио Фернандес: «Можете быть уверены, заговорю по-русски»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, а также рассказал об изучении русского языка.

    «День встречи с Черчесовым был очень приятный. Мы побеседовали. Тренер спросил о здоровье, о моей семье. Черчесов здорово ко мне отнесся. Потом я пообедал с футболистами и поехал домой. Что касается русского языка, то я три раза в неделю занимаюсь с репетитором. Надеюсь, очень скоро выучу язык. Можете быть уверены, заговорю по-русски. Учу слова гимна», – заявил футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2016 18:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4454

      Snek 14 сентября 2016, 12:02

      Выучит русский - узнает много нового о себе:)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 сентября 2016, 18:19

      Молодец, Марио!

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