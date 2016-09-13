Марио Фернандес: «Можете быть уверены, заговорю по-русски»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, а также рассказал об изучении русского языка.

«День встречи с Черчесовым был очень приятный. Мы побеседовали. Тренер спросил о здоровье, о моей семье. Черчесов здорово ко мне отнесся. Потом я пообедал с футболистами и поехал домой. Что касается русского языка, то я три раза в неделю занимаюсь с репетитором. Надеюсь, очень скоро выучу язык. Можете быть уверены, заговорю по-русски. Учу слова гимна», – заявил футболист.