Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Филиппо Индзаги: «Я уже вижу «Ювентус» в финале Лиги чемпионов»

    Бывший форвард «Ювентуса», а ныне главный тренер «Венеции» Филиппо Индзаги рассказал об ожиданиях от Лиги чемпионов. По его прогнозу, в финале встретятся «Ювентус» и «Бавария». Также специалист поделился мнениями о других фаворитах крупнейшего клубного турнира старого света: «Барселоне», «ПСЖ», мадридском «Реале» и «Манчестер Сити».

    «В финале будет «Ювентус» и «Бавария». Немцы очень сильны, а Карло Анчелотти отличный командный инженер. Что касается «Барселоны», то у них великолепный атакующий треугольник. Месси, Неймар и Суарес. Теперь у них еще есть Алькасер. Если дать им контролировать мяч, ничего хорошего не будет. Я впечатлен игрой «Манчестер Сити» в дерби против «МЮ». Гвардиола заслуживает поздравлений, его идеи четко прослеживаются.

    «Реал»? Мората добавил их атаке того, чего не хватало в последние годы. Он – человек, который может изменить игру. Испанец усилит атаку, которая состоит уже из Бэйл, Бензема и Роналду. Про «ПСЖ» скажу одно: уход Ибрагимовича будет ощущаться, но ожидаю, что Кавани сможет забивать, играя на острие, потому что Ди Мария и Лукас Моура будут исправно снабжать его мячами.», – заявил Индзаги.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2016 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 13 сентября 2016, 16:25

      Бавария сыграет или Барса или реал или атлетик

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA 13 сентября 2016, 13:59

      Ювентус в финале? что за бред

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 > CMRDSA 13 сентября 2016, 15:25

      Где ты бред увидел? Освежи память и посмотри кто в позапрошлой ЛЧ играл в финале и кто на пути к финалу прошёл Реал. Если в этом посту и есть бред, то это твой комментарий.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Juve1897 13 сентября 2016, 16:10

      Тренер просто сменился, и может быть по-другому

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > CMRDSA 13 сентября 2016, 17:31

      Бреда не будет этот сезон у реала начав с группы все мальчики для битья не будет... хотя рома от имела по игре... и нету серны чтобы в его номер мяч попал чтобы 11 метров кристине давать

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Сергей Свояк 14 сентября 2016, 00:03

      Аллегри как и тогда тренировал так и сейчас алленаторе у Юве.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11