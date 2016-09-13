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    «Эвертон» перечислил 240 тысяч на лечение пятилетнего болельщика «Сандерленда»

    «Эвертон» решил финансово помочь юному болельщику «Сандерленда» Брэдли Лоури, который болен раком. Пятилетний мальчик вчера вывел команды на матч 4-го тура АПЛ. «Ириски» перечислили на лечение ребенка 240 тысяч евро. Всего родителям Брэдли требуется собрать 830 тысяч евро. «Эвертон» призвал своих поклонников принять участие в сборе средств на лечение малыша.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    13.09.2016 10:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 сентября 2016, 20:38

      в нашей стране у этого парня еще бы забрали что нибудь,чем оказали помощь!(в Англии,особенно это демонстрируют клубы,всегда готовы оказать помощь как моральную,так и финансовую!)респект таким людям и организациям!

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 13 сентября 2016, 13:26

      ау Кокоша!..

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 сентября 2016, 11:38

      А наши футболеры наоборот, за счет бюджета(больниц, школ, бесплатных лекарств) радость людям приносят.

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      Рейтинг: +24

      seawave 13 сентября 2016, 10:59

      Молодцы,что тут еще сказать!

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 13 сентября 2016, 10:21

      хм

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