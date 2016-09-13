«Эвертон» перечислил 240 тысяч на лечение пятилетнего болельщика «Сандерленда»

«Эвертон» решил финансово помочь юному болельщику «Сандерленда» Брэдли Лоури, который болен раком. Пятилетний мальчик вчера вывел команды на матч 4-го тура АПЛ. «Ириски» перечислили на лечение ребенка 240 тысяч евро. Всего родителям Брэдли требуется собрать 830 тысяч евро. «Эвертон» призвал своих поклонников принять участие в сборе средств на лечение малыша.