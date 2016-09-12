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    Полоз: «Ростов» приехал в Мюнхен за очками»

    Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз подчеркнул, что в предстоящем гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов его команда намерена отобрать очки у «Баварии».

    – Лига чемпионов – не самая привычная вещь для «Ростова». Какие задачи у вас на этот матч?

    – Когда выходишь на поле, в любом случае не хочешь проигрывать, каков бы ни был уровень турнира. Мы приехали за очками и постараемся показать хороший футбол.

    – Что скажете о Мюллере?

    – В «Баварии» все игроки сильные, отдельно за кем-то следить нет смысла. Нам надо играть компактно и противодействовать «Баварии» в целом.

    – Вы долго находились на дне российской лиги, а теперь играете в Лиге чемпионов. Как так получилось?

    – Действительно, три года нам приходилось тяжело, но пришел Курбан Бердыев и поставил нам игру. Желаю каждой команде в мире такой прогресс, какого добились мы.

    – Какая тактика будет у вас завтра?

    – Игра покажет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2016 20:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 сентября 2016, 14:11

      Браво, Дима!!!.......с таким позитивным настроем вы покажите нашим болелам красивую игру, а результат напрямую связан с фортуной....пусть спортивное счастье будет на стороне Ростова)))

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 сентября 2016, 11:35

      Ростов с Баварией ничейку скатает.

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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 13 сентября 2016, 08:58

      Когда Рубин играл с барсой тоже никто не верил.....удачи Ростову!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 13 сентября 2016, 01:12

      Болеем за Ростов, вперёд , ждём только победы !

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 13 сентября 2016, 00:36

      Вперед Ростов! Москва с вами! Держитесь!

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      Рейтинг: +25

      Jihn 12 сентября 2016, 22:03

      Зачем здесь эти зверята с таким рейтингом? Админы, вынесите мусор с сайта, воняет уже.

      1
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      Рейтинг: +288

      NotFound 12 сентября 2016, 21:24

      За солнцезащитными ))
      Буду конечно болеть за Ростов, но шансов против такой команды мало.

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      Рейтинг: +7

      sdg34dc 12 сентября 2016, 21:11

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/gzP98

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