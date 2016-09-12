Полоз: «Ростов» приехал в Мюнхен за очками»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз подчеркнул, что в предстоящем гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов его команда намерена отобрать очки у «Баварии».

– Лига чемпионов – не самая привычная вещь для «Ростова». Какие задачи у вас на этот матч?

– Когда выходишь на поле, в любом случае не хочешь проигрывать, каков бы ни был уровень турнира. Мы приехали за очками и постараемся показать хороший футбол.

– Что скажете о Мюллере?

– В «Баварии» все игроки сильные, отдельно за кем-то следить нет смысла. Нам надо играть компактно и противодействовать «Баварии» в целом.

– Вы долго находились на дне российской лиги, а теперь играете в Лиге чемпионов. Как так получилось?

– Действительно, три года нам приходилось тяжело, но пришел Курбан Бердыев и поставил нам игру. Желаю каждой команде в мире такой прогресс, какого добились мы.

– Какая тактика будет у вас завтра?

– Игра покажет.