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  • Президент «Спортинга»: «Хочу, чтобы Роналду завершил карьеру там, где ее начал»

Президент «Спортинга»: «Хочу, чтобы Роналду завершил карьеру там, где ее начал»

12 сентября 2016, 18:42
3

Президент «Спортинга» Бруну де Карвалью накануне поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Реала» подчеркнул, что встреча с нападающим «сливочных» Криштиану Роналду станет для лиссабонцев особенным событием. Напомним, что 31-летний игрок – воспитанник «львов». Именно здесь в 2001 году он начал свою взрослую карьеру.

«Конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы Роналду окончил карьеру именно в «Спортинге», ведь наш клуб является для него домом. Его значение для нас огромно, и было бы прекрасно, если бы он завершил карьеру там, где ее и начинал. Встреча с Криштиану в Лиге чемпионов станет для «львов» чем-то особенным», – сказал Карвалью.

Источник: Marca
Испания. Примера Португалия. Примейра Реал Спортинг Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Сергей Свояк
1473698905
Роналду скорее всего завершит карьеру в "Реал Мадрид"
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трениришко
1473700735
в утробе матери
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sdg34dc
1473704006
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