Президент «Спортинга»: «Хочу, чтобы Роналду завершил карьеру там, где ее начал»

Президент «Спортинга» Бруну де Карвалью накануне поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Реала» подчеркнул, что встреча с нападающим «сливочных» Криштиану Роналду станет для лиссабонцев особенным событием. Напомним, что 31-летний игрок – воспитанник «львов». Именно здесь в 2001 году он начал свою взрослую карьеру.

«Конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы Роналду окончил карьеру именно в «Спортинге», ведь наш клуб является для него домом. Его значение для нас огромно, и было бы прекрасно, если бы он завершил карьеру там, где ее и начинал. Встреча с Криштиану в Лиге чемпионов станет для «львов» чем-то особенным», – сказал Карвалью.