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    Анчелотти: «Ростов» отличается сильной защитой»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от завтрашнего матча против «Ростова» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Итальянский специалист отметил силу защитной линии желто-синих.

    «Для меня Лига чемпионов – это особый турнир. Завтра мы выложимся по полной ради победы. Коман? Он не примет участия в игре и продолжит подготовку к матчу чемпионата Германии.

    Если говорить о «Ростове», то он отличается сильной оборонительной линией, состоящей из пяти защитников. Найти свободные зоны на его половине поля – дело непростое», – сказал Анчелотти.

    Источник: ФК «Бавария»

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    12.09.2016 15:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 12 сентября 2016, 17:20

      Стрёмно делать прогнозы. Команды встречаются впервые, стиль игры совершенно разный. Уверенность в себе игроков РСМ - это сыграет решающую роль. Если не перегорят под давлением ААрены и судейства - всё сложится... Главное -не нарываться на провокации-нарушения ! Удачи, РСМ! С ув.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 сентября 2016, 15:50

      Не только защита, но и нападение. Вы еще Бухарова не пробовали-это не Мюллер,
      а покруче. Бухаров в Мюнхене забьет, а у Мюллера не получится.

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 15:33

      Приятно слышать комплименты в адрес защиты Ростова от главного тренера Баварии, даже при потери Баштуша и Новосельцева))

      4
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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 12 сентября 2016, 15:31

      сейчас уже не такая сильная защита, как была весной...

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 12 сентября 2016, 15:31

      Очень жду матч, буду за Ростов переживать.
      Хотелось что бы матч, не получился в одну калитку, и Ноер не стоял в центре поля..))

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