Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «Открытие нового стадиона ЦСКА? Первый блин комом не вышел»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от первого матча московской команды на новом стадионе, в котором армейцы крупно выиграли у «Терека» (3:0)

    – Не могу сказать, что все прошло без сучка и задоринки. Я бы сильно удивился, если бы на первом матче, тем более аншлаговом, все было бы идеально. Так что нет предела совершенству.

    – Довольно самокритично.

    – Мы понимаем, куда нам нужно еще стремиться. В целом, считаю, все удалось. Создали фантастическую, праздничную атмосферу – прежде всего, благодаря нашим болельщикам. Они здорово поддерживали нашу команду. И, как многие отметили, это была одна из лучших игр армейцев в этом сезоне. Наши фанаты соблюли все требования безопасности, не нарушали общественный порядок. Я, например, не увидел ни одного файера.

    – А были опасения?

    – Многие называли концепцию нашего стадиона довольно смелой. Имею в виду низкие ограждения и близкое расположение поля к трибунам. Но, считаю, первый блин комом не вышел. Так что я благодарен болельщикам, которые вели себя здорово и не дали никаких оснований сомневаться в том, что мы выбрали правильный путь. Кроме этого, необходимо отметить содействие правоохранительных органов. Они сработали очень эффективно – ГУВД Москвы, полиция Северного округа, департамент безопасности. Всем большое спасибо! Не стану скрывать, переживали, нервничали перед игрой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 01:31
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 12 сентября 2016, 21:44

      Крутой стадик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 сентября 2016, 16:44

      Ну как же. Первый матч, и сразу дог. Позорище!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 12 сентября 2016, 12:17

      С новосельем, соперники!=)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 12 сентября 2016, 12:04

      Победа , легко прогнозировалась. Я даже поставил хорошую сумму денег на победу цска. Победа явно не чистая.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Alexs1997 12 сентября 2016, 10:07

      С новосельем пидарасы!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Alexs1997 12 сентября 2016, 10:14

      Недоумок.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > vladimir-7 13 сентября 2016, 10:46

      Лично Вас я не оскроблял. Так что идите пожалуйста на х*й!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 12 сентября 2016, 09:45

      Один неприятный момент, не продавали билеты через интернет... А до касс доехать у меня не хватило желания...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 сентября 2016, 09:34

      Первый оф матч, можеть быть? Матч открытие был с огромным комом, только его ни кто не видел, ни кого ж не было )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ufos73 12 сентября 2016, 10:16

      Меньше надо пить.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 12 сентября 2016, 12:59

      А как же игра с "Челси" при пустых трибунах? ))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 сентября 2016, 08:51

      С новосельем, ЦСКА!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 сентября 2016, 06:20

      С новосельем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 сентября 2016, 01:42

      Да-а, блин из Терека получился что надо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11