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    Дзюба: «Время покажет, рассчитывает ли на меня Черчесов»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о матче 6-го тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала», а также рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    «Готов практически полностью. Есть небольшие проблемы и болячки, но они не мешают играть. Всe лучше и лучше. Рады победе, ведь сегодня выиграли все лидеры, а нам нужно догонять. Трудно сказать, перестроились ли уже на игру без Халка. Он был лидером. Думаю, всe-таки ещe не до конца перестроились. Общался ли с новым главным тренером сборной Станиславом Черчесовым? Один раз звонил ему и извинился, что не приехал в сборную из-за травмы. Не знаю, рассчитывает ли он на меня. Время покажет. Сейчас я сфокусирован на команде, нам надо поправлять свои позиции в чемпионате», – заявил Дзюба в эфире программы «После футбола».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 21:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 12 сентября 2016, 06:07

      Что -то я сомневаться начал, что у Дзюбы - травма: во время матча бегал, как заводной. Вот у Джанаева, точно, травма: его даже в запасе не было. В общем, нападающий "Зенита" начал болеть "звёздной" болезнью.

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 сентября 2016, 01:13

      Саламыч от дров избавляется, а тут это полешко крякает

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 11 сентября 2016, 22:40

      Дзюба-игрок сборной РОССИИ основного состава.

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