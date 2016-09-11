Дзюба: «Время покажет, рассчитывает ли на меня Черчесов»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о матче 6-го тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала», а также рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Готов практически полностью. Есть небольшие проблемы и болячки, но они не мешают играть. Всe лучше и лучше. Рады победе, ведь сегодня выиграли все лидеры, а нам нужно догонять. Трудно сказать, перестроились ли уже на игру без Халка. Он был лидером. Думаю, всe-таки ещe не до конца перестроились. Общался ли с новым главным тренером сборной Станиславом Черчесовым? Один раз звонил ему и извинился, что не приехал в сборную из-за травмы. Не знаю, рассчитывает ли он на меня. Время покажет. Сейчас я сфокусирован на команде, нам надо поправлять свои позиции в чемпионате», – заявил Дзюба в эфире программы «После футбола».